Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после взрыва в Таганроге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН Фолькеру Тюрку в связи с попыткой атаки Вооруженными силами Украины по Таганрогу в Ростовской области.

В своем Telegram-канале омбудсмен подчеркнула, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру России являются тактикой, которая бесспорно говорит о террористическом характере киевского режима.

«В связи с обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Ф. Тюрку и в другие компетентные международные органы», - проинформировала Москалькова.

Она уточнила, что в своих обращениях просит предать огласке и обратить внимание общественности на «возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права» со стороны Украины.

Напомним, в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога у кафе прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 15 человек.

Позже Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Таганрогу переоборудованной зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200 и назвало случившееся терактом. Как уточнили в Минобороны, на здание в Таганроге упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО.