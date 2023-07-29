Роскомнадзор составил протокол на Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор составил протокол в отношении лидера музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича* за публикацию материалов, в которых отсутствовала маркировка иностранного агента.

Дело в отношении музыканта будет рассматривать Симоновский суд Москвы, что следует из картотеки базы суда. Дата рассмотрения еще не назначена.

Как писал сайт KP.RU, Министерство юстиции России включило Макаревича* в реестр физических лиц-иностранных агентов в начале сентября 2022 года. Лидер группы «Машина времени» был внесен в список иноагентов за осуществление политической деятельности, финансирование которой велось с Украины.

Напомним, суд в Москве в ноябре 2022 отклонил иск Макаревича* о снятии статуса иноагента. Адвокат артиста заявил, что, по словам певца, решение о включении его в реест иноагентов не имеет законных оснований, а также ущемляет его права и свободы.

*Лицо, признанное в России иноагентом