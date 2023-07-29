Губернатор Голубев пообещал выплаты пострадавшим при взрыве ракеты в Таганроге

Все пострадавшие в результате падения обломков ракеты в Таганроге получат выплаты Фото: СОЦСЕТИ

Все пострадавшие в результате падения обломков ракеты в Таганроге получат выплаты, заявил глава Ростовской области Василий Голубев.

«Всего в медучреждения обратились 16 человек, из них 10 были госпитализированы, один тяжелый находится в послеоперационной палате. До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты», – написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте инцидента проводятся следственные мероприятия, после которых начнется разбор завалов, сообщил губернатор. Голубев добавил, что газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» прогремел взрыв. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины ударили по городу переоборудованной зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200.

Как уточнили в ведомстве, на здание в городе упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО. Министерство назвало атаку на Таганрог террористическим актом.