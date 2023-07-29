Подозреваемый в подрыве на Куйбышевском НПЗ признал вину Фото: Архив "КП"

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре полностью признал вину, сообщил его адвокат Вячеслав Павелкин.

«Он признал вину полностью. Раскаивается, сотрудничает со следствием», – сказал юрист в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 июля,на Куйбышевском НПЗ в Самаре, по предварительным данным, сработало взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. По словам представителей предприятия, завод в данный момент находится на ремонте.

Позже мужчина, подозреваемый в подрыве, был задержан. Им оказался работник НПЗ, он попытался скрыться на территории соседнего региона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На предприятии заявили, что речь шла не о взрыве, а о «хлопке» в нерабочем помещении.