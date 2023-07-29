Песков: по итогам встречи с главами стран Африки готовится заявление по Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 29 июля, сообщил, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами африканских государств готовится краткое совместное заявление по Украине.

«По итогам этой встречи готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин сообщил, что Россия уважительно относится к мирным инициативам Африки, которые касаются Украины, и внимательно их рассматривает. Глава государства напомнил, что раньше любые посреднические миссии были монополизированы странами с «развитой демократией», а сейчас и Африка готова помогать.

Сайт KP.RU также писал о том, что ранее Путин обсудил мирную инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине с лидером Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой.