Путин назвал продуктивным обсуждение ситуации на Украине с лидерами стран Африки Фото: REUTERS

Обсуждение конфликта на Украине в ходе встречи с делегацией глав государств Африки оказалось продуктивным, считает президент России Владимир Путин.

«Мы поздно закончили – около двух часов ночи по Москве, – но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали. Это пошло на пользу и нашим двусторонним отношениям, и нашим отношениям с африканским континентом в целом», – заявил российский лидер на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Как писал сайт KP.RU, встреча Путина с лидерами африканских стран состоялась накануне вечером. На ней глава российского государства в частности рассказал, почему весной 2022 года РФ отвела свои войска из-под Киева. По словам президента, это было сделано в рамках переговоров с Украиной, чтобы создать условия для мирного договора.

Напомним, в ходе выступления на пленарном заседании саммита «Россия - Африка» Путин высказал мнение, что африканский континент становится новым центром силы, с которым придется считаться всему миру.