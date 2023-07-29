Власти Таганрога отменили массовые мероприятия из-за взрыва ракеты ВСУ Фото: СОЦСЕТИ

Власти Таганрога решили отменить все массовые мероприятия в связи с ракетным ударом, нанесенным по городу в пятницу, 28 июля. Об этом сообщает администрация Таганрога.

«Уважаемые таганрожцы! Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены», – сказано в Telegram-канале администрации.

Как писал сайт KP.RU, накануне в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» прогремел взрыв. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины ударили по городу переоборудованной зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200.

Как уточнили в ведомстве, на здание в городе упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО. Министерство обороны назвало атаку на Таганрог террористическим актом.

В результате атаки ВСУ пострадали 16 человек. Глава Ростовской области Василий Голубев пообещал, что все пострадавшие получат выплаты.