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НовостиПолитика29 июля 2023 9:53

Президент ЮАР Рамафоса: Путин – трудолюбивый человек и с ним приятно работать

Глава африканской страны добавил, что и сам является трудолюбивым человеком
Екатерина КОСОБОКОВА
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что ему приятно работать вместе с Путиным

Президент ЮАР Рамафоса заявил, что ему приятно работать вместе с Путиным

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 июля, проводит встречу с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой. На ней последний заявил, что глава российского государства является трудолюбивым человеком, с которым приятно работать.

«Вы трудолюбивый человек, готовый работать с самого утра. Мне очень приятно работать с таким партнером», - отметил глава ЮАР.

Рамафоса пояснил, что сам тоже является трудолюбивым человеком.

Напомним, Рамафоса не первый раз встречается с президентом России. В июне в составе делегации лидеров африканских стран глава ЮАР также общался с Путиным. Тогда Рамафоса поблагодарил российского лидера за объяснение российской позиции по кризису на Украине.

В Санкт-Петербурге прошел второй саммит «Россия-Африка». Сайт KP.RU писал, что на пленарном заседании саммита, помимо главы России выступили все 17 африканских лидеров, которые приехали на мероприятие.