Полковник Макгрегор: Зеленский впал в ярость из-за уничтожения ракет HIMARS

Полковник Макгрегор считает, что Зеленский впал в ярость из-за уничтожения ракет HIMARS Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский разъярен из-за перехвата и уничтожения ракет РСЗО HIMARS российскими средствами противовоздушной обороны, считает бывший советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что именно ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он разгневан, в ярости, потери внутри страны ужасающие, и лишь только американские деньги реально поддерживают это украинское правительство. Гуманнее было бы положить этому конец», – сказал он в интервью Youtube-каналу London Real.

Как заявил эксперт, российские системы ПВО оказались великолепными. Полковник отметил, что им удается сбивать не только ракеты HIMARS, но и другие снаряды.

Напомним, средства ПВО ВС России часто перехватывают по несколько ракет HIMARS за сутки в зоне спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, в который войдут в частности боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS .