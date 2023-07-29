Суд арестовал подозреваемого в подрыве на Куйбышевском НПЗ в Самаре Фото: Архив "КП"

Самарский районный суд Самары взял под стражу электрика Куйбышевского нефтеперерабатывающем завода (НПЗ), подозреваемого в диверсии на предприятии.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», – огласила решение судья Светлана Теплова.

Напомним, адвокат подозреваемого ранее сообщил, что его клиент полностью признал вину, раскаивается и сотрудничает со следствием.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 июля,на Куйбышевском НПЗ в Самаре, по предварительным данным, сработало взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. По словам представителей предприятия, завод в данный момент находится на ремонте.

Позже мужчина, подозреваемый в подрыве, был задержан. Им оказался работник НПЗ, он попытался скрыться на территории соседнего региона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На предприятии заявили, что речь шла не о взрыве, а о «хлопке» в нерабочем помещении.