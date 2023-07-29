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НовостиПолитика29 июля 2023 10:47

Подоляк призвал украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме

Украина уже не имеет сбалансированную энергосистему, как год назад, отметил советник главы офиса Зеленского
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Подоляк призвал украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме

Подоляк призвал украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме

Фото: REUTERS

Жителям Украины нужно готовиться к еще более тяжелой зиме, чем была в прошлом году, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Россия вывела из энергетической системы ЗАЭС – это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети, поэтому стартовые позиции хуже, чем в прошлом году. Тогда была сбалансированная система, работавшая десятки лет», – сказал он в интервью телеканалу «24».

По словам советника главы офиса президента Украины, энергетический штаб четко оценивает риски, которые нужно нивелировать и ищет возможности произвести энергетические системы.

Напомним, в начале этого года председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня. По его словам, об оперативном устранении неполадок тут речи не идет, и чтобы восстановить стабильную работу требуются месяцы, а то и годы.