Подоляк призвал украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме Фото: REUTERS

Жителям Украины нужно готовиться к еще более тяжелой зиме, чем была в прошлом году, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Россия вывела из энергетической системы ЗАЭС – это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети, поэтому стартовые позиции хуже, чем в прошлом году. Тогда была сбалансированная система, работавшая десятки лет», – сказал он в интервью телеканалу «24».

По словам советника главы офиса президента Украины, энергетический штаб четко оценивает риски, которые нужно нивелировать и ищет возможности произвести энергетические системы.

Напомним, в начале этого года председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня. По его словам, об оперативном устранении неполадок тут речи не идет, и чтобы восстановить стабильную работу требуются месяцы, а то и годы.