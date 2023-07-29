Медведев: судебные процессы против РФ могут действительно стать поводом для войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 29 июля, прокомментировал ситуацию вокруг выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Политик подчеркнул, что судебные процессы против России в какой-то момент могут действительно стать поводом для войны.

В своем Telegram-канале Медведев написал, что ордеры, прокуроры и процессы против России являются «забавами врагов» России, и таким образом они «развлекают себя от бессилия».

«И все же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», - подчеркнул политик.

Напомним, 17 марте 2023 года непризнаваемый Россией МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя такое решение, заявил о ничтожности подобных документов с точки зрения права. По словам официального представителя Кремля, РФ считает саму постановку вопроса об аресте главы государства возмутительной и неприемлемой.