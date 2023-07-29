В России вырос спрос на японские машины в июле 2023 года

В июле в России вырос спрос на японские машины Фото: Иван МАКЕЕВ

С августа начнет действовать запрет на поставку в Россию автомобилей с пробегом из Японии. В связи с нововведением, в стране уже сейчас вырос спрос на японские авто.

Как подсчитали аналитики автопортала «Дром», спрос на подержанные автомобили без пробега по России в июле 2023 года увеличился на 32,5%. Ежедневно в России продается до 1,2 тысячи японских машин с пробегом.

Планируется, что под запрет на поставки попадут машины с объемом двигателя в 1,9 л, электромобили и гибриды.

С начала СВО, Япония уже запретила прямые поставки в Россию машин, стоимостью свыше 6 миллионов рублей. Страны ЕС приняли такие же меры: введет запрет на продажу в РФ авто дороже 50 тысяч евро. В пересчете на рубли, это сумма в районе 5 миллионов рублей, пишут Новые известия.

Эксперты уже предупредили, что из-за нововведения, цены на японские авто вырастут на 10-15 процентов. Это будет связано с тем, что теперь логистика поставок будет более долгой и сложной.