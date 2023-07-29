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НовостиПолитика29 июля 2023 11:26

Путин пообещал помочь ЮАР успешно провести саммит БРИКС

Встреча, которую готовит Претория, пройдет на самом высоком уровне, выразил уверенность глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин пообещал помочь ЮАР успешно провести саммит БРИКС

Путин пообещал помочь ЮАР успешно провести саммит БРИКС

Фото: REUTERS

Россия сделает все возможное для того, чтобы помочь Южно-Африканской Республике успешно провести саммит БРИКС в августе этого года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. В этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас», – сказал российский лидер на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Глава государства добавил, что Москва и Претория координируют свои действия в ООН, «Большой двадцатке» и других международных организациях.

Как писал сайт KP.RU, Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции, а от российской стороны посетит его министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа 2023 года. Помимо главы ЮАР, являющегося принимающей стороной, на мероприятии будут присутствовать президенты и лидеры Бразилии, Индии и Китая.

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