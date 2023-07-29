Путин пообещал помочь ЮАР успешно провести саммит БРИКС Фото: REUTERS

Россия сделает все возможное для того, чтобы помочь Южно-Африканской Республике успешно провести саммит БРИКС в августе этого года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. В этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас», – сказал российский лидер на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Глава государства добавил, что Москва и Претория координируют свои действия в ООН, «Большой двадцатке» и других международных организациях.

Как писал сайт KP.RU, Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции, а от российской стороны посетит его министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа 2023 года. Помимо главы ЮАР, являющегося принимающей стороной, на мероприятии будут присутствовать президенты и лидеры Бразилии, Индии и Китая.

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