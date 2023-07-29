Журналист Никсон: США не помогут Польше, если ее войска вторгнутся на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что США не помогут Польше в случае, если ее войска вступят на территорию Украины, так как европейская страна, по его мнению, является разменным материалом для Соединенных Штатов.

«США абсолютно все равно на Польшу. Поляки – это расходный материал. К тому же, они чересчур консервативные для США и ЕС. Поляки им не нравятся», - заявил радиоведущий, выступая на своем YouTube-канале.

По этой причине, считает журналист, США может разрешить ввод польских войск на территорию Украины.

В случае развития такого варианта событий, по мнению Никсона, польские войска будут разгромлены, недовольные жители страны свергнут действующие власти, а США поставят на их место своих ставленников.

По словам журналиста, несмотря на то, что Польша входит в Североатлантический альянс, НАТО не вступится за данную страну, когда это потребуется.

Недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Польша готовится ввести войска в Западную Украину под предлогом «союзнических обязательств». Глава государства согласился с заявлениями главы разведки, отметив, что единственная цель создания польско-литовско-украинские формирований - оккупация Украины.

Ранее сайт KP.RU вместе с экспертами рассуждал о возможных притязаниях Польши на украинскую территорию, а также о том, как далеко Варшава готова зайти.