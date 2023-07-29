Диетолог Саломатина: полностью избавиться от жира с помощью операций невозможно Фото: Олег УКЛАДОВ

Диетолог Елена Соломатина заявила, что процедуры по удалению жира не являются гарантией, что лишние килограммы не вернутся.

пластическая хирургия и косметологические процедуры не гарантируют, что удаленный жир не вернется обратно.

Жир, который убирается посредством пластики, может возвратиться быстрее, чем появляется естественным путем и причина в генетике. Жировые клетки начинают формироваться еще в детстве. Чем больше родитель кормит своего ребенка, тем больше жировых клеток он начинает набирать.

-Жировые клетки так и останутся пожизненно. Другое дело, все будет зависеть от того, как он их будет наполнять, — объясняет эксперт Пятому каналу.

Людям, которые в детстве не переедали и у которых сформировался стандартный набор жировых клеток, гораздо легче похудеть, даже если они уже во взрослом возрасте наполняют их излишним жиром. Но иногда люди все равно не могут прийти в идеальную для них форму, и проблема не всегда заключается в рационе питания.

Похудеть в одной конкретной области естественным путем нельзя, организм худеет постепенно в целом. Тогда на помощь приходят современные косметологические и хирургические методы, такие как лазерная терапия и кавитация.

Уничтожить все жировые клетки невозможно, да и полностью избавлять от них опасно.

- И никакой здравомыслящий специалист это не сделает, потому что это наш и стратегический запас, и защищает нас и от холода, и эндокринная ткань. В противно случае начинаются болезни, - говорит врач.

Подкожная жировая клетчатка — самое безопасное место накопления жира. А вот от висцерального и внутреннего жира избавляться опаснее всего, так как он расположен в брюшной области между органами.

Если убирают жир вместе с жировой тканью, то новые поступления жира с пищей «будут просто растягивать уже существующие склады».

Безопасная скорость, с которой можно худеть без вреда для здоровья, — 0,5−1 килограмм в неделю или 2−4 килограмма в месяц. Так организм перестраивается постепенно, а риск того, что сброшенные килограммы вернутся сразу после перехода к привычному режиму питания, снижается, пишет Газета.ru.

Кстати, если вес не уходит, это может быть связано с рядом заболеваний или постоянным стрессом, сообщает телеканал "360".

Мировая статистика свидетельствует о том, что после похудения вес удерживает лишь 10% людей. Остальные постепенно возвращаются к прежним привычкам и снова набирают лишние килограммы. пишет газета "Известия".