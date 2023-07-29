Депутат Матвейчев: страны Африки заинтересованы в дружбе с Россией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недавний экономический и гуманитарный форум Россия — Африка подтвердил, что страны заинтересованы в тесном и плодотворном сотрудничестве. Россия предлагает Африке совершенно новую модель международных отношений, которая будет отличаться от сотрудничества с Западом.

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев отметил, что гости России заинтересованы в дружбе с нашей страной. Ведь сейчас Запад «выкачивают из Африки ресурсы», практически ничего не предлагая взамен.

Внешнее сотрудничество с Россией строится совсем на иных принципах – на взаимном уважении, на уважении суверенитета африканских государств, справедливости.

- Им предлагают максимально прозрачные отношения, основанные на понятных договорах, - говорит Матвейчев Ридусу.

В подтверждение этому Москва готова поставить беднейшим регионам безвозмездно по 25–50 тысяч тонн зерна.

Так что заявления, что отказавшись от зерновой сделки «Россия хочет заморить Африку голодом» - не более, чем информационная война, развязанная Западом.

- На самом деле в результате так называемой зерновой сделки африканские страны получили только 3% от обещанного. Основная часть украинского зерна ушла в государства НАТО, - подчеркнул парламентарий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Георгий Бовт: Африканские страны могут стать для России форточкой во внешний мир (подробнее)