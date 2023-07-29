Российские системы ПВО перехватили семь ракет Storm Shadow в зоне спецоперации Фото: EAST NEWS

Российские системы противовоздушной обороны перехватили за сутки семь крылатых ракет Storm Shadow в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские средства ПВО перехватили две модернизированные зенитные ракеты комплекса ПВО С-200 и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. В ЛНР, ДНР и Запорожской области системами ПВО были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, прошедшей ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом с помощью ракет Storm Shadow. Все они были сбиты системой ПВО, в одном месте упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию.