Умер Мартин Вальзер, немецкий писатель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 97 году жизни в Германии умер Мартин Вальзер – один из известнейших представителей немецкой прозы послевоенных лет. Об этом 29 июля сообщило агентство DPA. Подробности смерти не уточняются.

После Великой Отечественной войны Вальзер увлекся философией, историей и литературой, а уже в 1951 году он защитил диссертацию и получил ученую степень доктора философии. После получения образование он недолгое время работал на радио, но уже в 1957 году полностью посвятил свою жизнь творчеству.

За свою жизнь писатель был удостоен множества наград, в том числе крупнейшей литературной премии Германии – премии Георга Бюхнера, а также премии Баварской академии изобразительного искусства, премию немецких книготорговцев и стал лауреатом Алеманнской литературной премии в 2002 году. Некоторые книги Вальзера были переведены на русский язык: “Дуб и кролик” и “Избранное”.