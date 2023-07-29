Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть в Нигере

Президент Нигера Мохамед Базум Фото: REUTERS

Военнослужащие Нигера должны восстановить конституционную власть в стране, заявил Совет мира и безопасности Африканского союза.

«Совет мира и безопасности Африканского союза требует от военнослужащих немедленного возвращения в казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней», – сказано в коммюнике Совета, опубликованном на сайте Африканского союза.

В заявлении подчеркивается, что организация осуждает военный переворот в Нигере и требует немедленного освобождения президента Мохамеда Базума.

Напомним, 26 июля стало известно, что военные мятежники захватили в заложники президента Нигера и отказываются отпускать его. До этого бойцы президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее.

Днем позже военные Нигера заявили о свержении Мохамеда Базума с поста президента республики. Представители армии страны выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.

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