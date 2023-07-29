Путин примет главный парад Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге 30 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин 30 июля примет Главный парад Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

“Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы, и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ”, — указано в сообщении.

Напомним, традиционно в последнее воскресение июля празднуется день Военно-Морского Флота России. В 2022 году в честь праздника более 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 единицы авиационной военной техники приняли участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

В предстоящем параде примут участие несколько тысяч военнослужащих, а также 33 корабля и катера ВМФ России, 4 подводных лодки, 8 парусных судов. Сайт KP.RU рассказал, где и во сколько можно посмотреть Главный парад Военно-Морского флота страны.