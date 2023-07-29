На Алтае в лагере отравились 67 детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В детском лагере в Алтайском крае отравились 67 детей, сообщает Следственное управление СК по республике.

«С 26 по 29 июля 2023 в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе, за медицинской помощью к фельдшеру обратились 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания», – сказано на сайте ведомства.

В связи с отравлением детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Все дети находятся сейчас в удовлетворительном состоянии, следователи выясняют обстоятельства инцидента, говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Тамбовской области сразу 25 человек получили острую кишечную инфекцию после того, как поели в суши-баре, работающем под брендом «Суши даром». Из них 23 были госпитализированы, среди пострадавших есть дети.

В конце июня в детском лагере в Амурской области отравились 70 детей.