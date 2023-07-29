Блинкен заявил, что Шойгу во время визита в КНДР договаривался о покупке оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику договаривался с властями этой страны о покупке оружия, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видим, что для продолжения боевых действия против Украины Россия отчаянно нуждается в оружии, где бы только она его ни нашла», – заявил глава Госдепа во время поездки в Австралию, комментируя визит Шойгу в Северную Корею.

По мнению Блинкена, речь идет не только о КНДР, но и об Иране, у которого Москва, как считает госсекретарь США, закупает «большое количество беспилотников».

Напомним, 25 июля Шойгу прилетел в Северную Корею для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской освободительной войны 1950-1953 годов. Министр обороны России пробыл в КНДР до четверга, 27 июля. Там он в частности провел переговоры с главой Минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом.