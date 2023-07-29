MWM: На Западе считают Крым целью наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении военным путем захватить Крым Фото: REUTERS

Американский военный портал Military Watch Magazine сообщил, что западные союзники Киева считают Крым главной целью текущего наступления украинских войск, поскольку полуостров имеет символическое значения для Украины.

“Крым <…> уже давно стал целью, имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников”, — пишут авторы статьи.

При этом, отмечают эксперты, украинская армия значительно уступает ВС России в авиации, что на фоне истощения запасов боеприпасов для систем ПВО серьезно подорвало возможности ВСУ в достижении этой цели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении военным путем захватить Крым, а многие эксперты сходились во мнении, что основной удар ВСУ готовят в Запорожской области в направлении Азовского моря с выходом к полуострову.

Украинское наступление началось еще 4 июня, однако практически за два месяца, как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков, несмотря на огромные потери в личном составе. По данным Минобороны РФ, за первый месяц широкомасштабного наступления Украина потеряла более 26 тысяч бойцов и около трех тысяч единиц военной техники.

Тем временем издание Washington Post сообщило, что на Западе уже начинают сомневаться в возможности ВСУ достичь обещанных целей, а в Америке все чаще вспоминают предостережения генерала ВС США Марка Милли о том, что для Украины все станет только хуже и стоит использовать любую возможность для дипломатического урегулирования конфликта.