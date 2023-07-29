Сын президента Колумбии задержан по подозрению в отмывании активов

Президент Колумбии Густаво Петро Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура Колумбии задержала сына президента республики Густаво Петро Николаса по подозрению в отмывании активов, сообщил глава страны.

«Прокуратура задержала моего сына Николаса и его бывшую жену Дэйс», – написал Петро в своем Twitter.

Президент Колумбии пообещал предоставить со своей стороны прокуратуре все необходимые гарантии в соответствии с законом, несмотря на то, что ему «как человеку и отцу больно наблюдать, как один из сыновей попадет в тюрьму». По словам главы государства, он не намерен вмешиваться и оказывать давление на правосудие.

Прокуратура начала расследование в отношении сына президента Колумбии после интервью его экс-супруги Дейсурис Васкес, где она заявила, что ее бывший муж получал деньги на предвыборную кампанию Густаво Петро от наркоторговцев. По версии Генпрокуратуры страны, эти средства сын лидера Колумбии оставлял себе. Расследование попросил провести президент республики.