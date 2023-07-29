Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге

Автобус почти полностью сгорел. Фото: t.me/Megapolisonline

29 июля на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге загорелся лазурный автобус. В данном происшествии никто не пострадал – пассажиры смогли быстро покинуть горящий автобус, который практически полностью сгорел. Столб густого черного дыма издалека заметили сотрудники Росгварии, которые прибыли на место ЧП и помогли потушить транспорт.

“В ходе несения службы на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели горящий автобус и передали данную информацию в экстренные службы. Оцепив территорию и перекрыв движение, сотрудники ведомства совместно с правоохранителями приступили к тушению пожара”, — сообщает “КП-Петербург” со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Позже в ГУП "Пассажиравтотранс" отметили, что водитель автобуса действовал строго по инструкции и вызвал сотрудников МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия и полностью потушили пожар.

“КП-Петербург отметила, что за прошедший год в городе сгорели 12 подобных автобусов, из-за чего в “Пассажиравтотрансе” решили приостановить эксплуатацию и прием этих машин.