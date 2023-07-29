Власти Казахстана введут полный запрет на вейпы

Правительство Казахстана полностью запретит электронные сигареты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Казахстана полностью запретит электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним, заявила член фракции партии «Республика» Нургуль Тау.

«Я предложила полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей принесла свои плоды: вчера почти единогласно (12 против 2) члены межведомственной комиссии проголосовали за введение полного запрета на продажу, ввоз, вывоз и производство вейпов», – сказала она в ходе внеочередного съезда партии «Республика».

Как отмечается на сайте партии, за последние два года оборот вейпов в Казахстане вырос в 300 раз, а их использование детьми и подростками значительно увеличилось.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта этого года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, документом запрещено продавать никотинсодержащие жидкости с ароматизаторами и добавками, которые усиливают никотиновую зависимость.