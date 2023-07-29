В Польше испугались возможно визита “вагнеровцев” под видом мигрантов

Премьер Польши Моравецкий: около ста бойцов ЧВК "Вагнер" двигаются в сторону Польши Фото: REUTERS

Польский Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что около ста бойцов группы “Вагнер”, размещенных в Белоруссии, якобы выдвинулись в сторону Польши.

“У нас есть информация о том, что более сотни наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши”, — считает премьер.

По его словам, бойцы группы “Вагнер” якобы отправились на польскую границу и будут под видом белорусских пограничников помогать нелегальным мигрантам в незаконном проникновении на территорию Польши.

Моравецкий считает, что “вагнеровцы” также могут проникнуть в Польшу под видом нелегальных мигрантов для дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, ранее Польша перебросила свои войска к границе из-за совместных учений Вооруженных сил Белоруссии и группировки “Вагнер”. Польские власти назвали эти учения “несомненной провокацией”. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко на недавней встрече с Владимиром Путиным в шутку сказал, что бойцы отряда “Вагнер” “начали его напрягать” своим желанием “отправиться в экскурсию в Варшаву и в Жешув”.