В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв 29 июля Фото: REUTERS

Украинское издание “Общественное” что в подконтрольном Киеву городе Запорожье 29 июля прогремел взрыв. Местные власти на данный момент никак не комментировали данные сообщения.

По данным онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации, 29 июля на территории Запорожской области сирены гражданского оповещения включались восемь раз. По состоянию на 18:00 Мск, в регионе воздушная тревога отменена.

Напомним, после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года российские войска стали регулярно наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры киевского режима. С тех пор воздушную тревогу на Украине объявляют практически ежедневно.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВС России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.