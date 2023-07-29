В России предложили запретить продажу некоторых кукол Барби

Депутат Бутина призвала запретить продажу некоторых кукол Барби за пропаганду ЛГБТ Фото: REUTERS

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Мария Бутина предложила запретить продажу некоторых кукол “Барби” в России. По ее словам, ряд этих кукол пропагандируют нетрадиционные ценности.

“Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения”, — заявила Бутина РИА Новости.

Также она добавила, что при государственных закупках, например, при заказах игрушек в детские сады, необходимо ориентироваться на отечественных производителей, делающих красивых кукол с правильным посылом.

Бутина подчеркнула, что производитель кукол “Барби” компания Mattel активно продвигает ЛГБТ повестку, что недопустимо в России согласно принятому закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Напомним, в ноябре 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Сайт KP.RU разобрался, что именно законодатели определяют как пропаганду, где она запрещена и какие штрафы грозят нарушителям нового закона.