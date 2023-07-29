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НовостиОбщество29 июля 2023 16:14

В России предложили запретить продажу некоторых кукол Барби

Депутат Бутина призвала запретить продажу некоторых кукол Барби за пропаганду ЛГБТ
Сергей ЧИКОВ
Депутат Бутина призвала запретить продажу некоторых кукол Барби за пропаганду ЛГБТ

Депутат Бутина призвала запретить продажу некоторых кукол Барби за пропаганду ЛГБТ

Фото: REUTERS

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Мария Бутина предложила запретить продажу некоторых кукол “Барби” в России. По ее словам, ряд этих кукол пропагандируют нетрадиционные ценности.

“Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения”, — заявила Бутина РИА Новости.

Также она добавила, что при государственных закупках, например, при заказах игрушек в детские сады, необходимо ориентироваться на отечественных производителей, делающих красивых кукол с правильным посылом.

Бутина подчеркнула, что производитель кукол “Барби” компания Mattel активно продвигает ЛГБТ повестку, что недопустимо в России согласно принятому закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Напомним, в ноябре 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Сайт KP.RU разобрался, что именно законодатели определяют как пропаганду, где она запрещена и какие штрафы грозят нарушителям нового закона.