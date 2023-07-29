150 человек эвакуировали из ТЦ "Гагаринский" в Москве после возгорания самоката

ТЦ “Гагаринский” в Москве эвакуировали из-за возгорания электросамоката Фото: Яна АСТАХОВА

Из торгового центра "Гагаринский" в Москве эвакуировали около 150 человек из-за возгорания электрического самоката на парковке.

“В ТЦ "Гагаринский" произошло замыкание и горение электросамоката на подземной парковке. Эвакуировано порядка 150 человек”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожар успели ликвидировать еще до прибытия отряда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде молодой мужчина погиб из-за загоревшегося самоката. Самокат загорелся во время зарядки, однако хозяин двухколесного уже спал. Мужчина получил серьезные ожоги и был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его.

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