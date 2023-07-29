Курский губернатор Старовойт: поселок Теткино обесточен после обстрела со стороны ВСУ Фото: ДРСК

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков был обесточен поселок Теткино. 29 июля в населенном пункте зафиксировали 11 прилетов вражеских снарядов.

“В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику. Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению”, — отметил Старовойт у себя в телеграм-канале.

Напомним, днем ранее украинские войска нанесли два ракетных удара по Ростовской области из модифицированной установки ПВО С-200. Обе ракеты были сбиты, однако обломки одной из них рухнули в Таганроге, из-за чего легкие осколочные ранения получили 15 мирных жителей, а также было повреждено несколько зданий.