Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене и терроризме

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в госизмене и терроризме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Вячеслава Лутора, подозреваемого в государственной измене и участии в террористической организации.

“Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору В.А., подозреваемому по ст. 275 УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что подозреваемый работал в банковском секторе. Заседание суда по данному делу проходило в закрытом режиме, а в суде отказались раскрывать детали уголовного дела. До ареста по делу о госизмене Лутора дважды арестовывали за административные правонарушения.

Напомним, недавно в Самаре суд арестовал россиянку, подозреваемую в государственной измене. Следователи предполагают, что она подстрекала другого человека к вступлению в вооруженное формирование “Легион свобода России” для участия в боях в зоне спецоперации на стороне киевского режима.