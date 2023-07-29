В Сумской области на востоке Украины прогремели взрывы

В городе Сумы прогремел взрыв 29 июля Фото: REUTERS

Украинское издание “Общественное” сообщило, что 29 июля в городе Сумы прогремели взрывы. На момент публикации в Сумской области Украины работали сирены воздушной тревоги.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По данным онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации, в 20:45 Мск воздушная тревога объявлена только в Сумской области Украины.

24 июля в Сумах также прогремела серия взрывов, однако официальные власти не комментировали эту информацию.

ВС России стали наносить ракетные удары по военным объектам киевского режима после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. С тех пор сирены воздушной тревоги включаются в разных областях Украины почти каждый день.

Владимир Путин подчеркивал, что российские войска, в отличие от киевского режима, наносят удары исключительно по военным объектам.