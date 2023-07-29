На Казань обрушился Ураган: жителей просят не выходить из дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

29 июля в Казани прошел мощный ураган. Порывы ветра достигали скорости 30 метров в секунду и сносили заборы, деревья и линии электропередач. В некоторых районах столицы Татарстана даже наблюдался снег с дождем и град.

“В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра. Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и лёгкими конструкциями. Берегите себя”, — сообщает “КП-Казань” со ссылкой на мэрию города.

Также в городе отменили все массовые вечерние мероприятия. Жители Казани сообщают о случаях отключения света в отдельных районах города. Также в соцсетях рассказывают о “летающих мусорных баках” и разбитых стеклах в домах. К 20:00 мск шторм стих, однако синоптики не исключают очередного усиления стихии вплоть до следующего дня.

Напомним, 29 июля в Сочи, несмотря на штормовое предупреждение, молодая девушка не прислушалась к советам синоптиков и решила искупаться в Черном море. Во время плавания девушка внезапно начала тонуть и погибла до приезда врачей.