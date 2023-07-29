В Ульяновске из-за непогоды пострадали четыре человека

В Ульяновской области из-за непогоды пострадали четыре человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре человека пострадали в Ульяновской области из-за непогоды. В столице региона 29 июля прошел мощный ураган, который повредил кровли некоторых жилых домов и повалил несколько деревьев.

“В Ульяновске от упавших во время урагана деревьев пострадали четыре человека – это двое взрослых и двое детей. Несовершеннолетние госпитализированы в детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Взрослые от больницы отказались”, — сообщает “КП-Ульяновск”.

Также 29 июля сильнейший ураган обрушился на столицу Татарстана. Порывы ветра достигали скорости 30 метров в секунду и сносили заборы, деревья и линии электропередач. В некоторых районах Казани, по сообщениям местных жителей, наблюдался снег с дождем и град.

Штормовое предупреждение сохраняется и на юге страны, однако некоторым это не мешает отдыхать, невзирая на предупреждения властей. 29 июля в Сочи во время купания погибла молодая девушка.