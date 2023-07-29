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НовостиПолитика29 июля 2023 20:01

Путин заявил, что мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны

Сергей ЧИКОВ
Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по решению конфликта на Украине никак не связан с черноморской инициативой. Глава государства подчеркнул, что понимает искреннее стремление африканских партнеров к дипломатическому урегулированию конфликта и возобновление зерновой сделки, однако некоторые моменты достаточно трудно реализовать.

"Например, один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, они реализуют наступление. К нам-то что обращаться? Мы никогда не отказывались от переговоров. Но если там декрет, запрещающий вести переговоры", — сказал Путин.