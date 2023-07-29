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НовостиПолитика29 июля 2023 20:19

Путин: Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

Сергей ГАПЧУК

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

«Я хочу, чтобы было понятно. Это не нефтехранилище, это газ», - сказал Путин.

Глава государства уточнил, что «наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной торговой площадки, это не место для хранения».

По словам Путина, Турция стала транзитной страной для Европы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что мирный план по решению конфликта на Украине никак не связан с черноморской инициативой.