Путин: Россия ударила по местам производства БПЛА, которым били по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ударила по местам, где производились беспилотники, которыми Киев бил по Крымскому мосту.

«Российские вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов по тем местам, где беспилотники производились и откуда отправлялись», - уточнил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин сообщил о технологиях, предложенных специалистами для защиты Крымского моста. Он отметил, что это - техническая, физическая защита.

По его словам, речь не идет о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины изменили тактику в зоне спецоперации и связано все с потерями.

Российский лидер подчеркнул, что активных действий ВСУ сейчас не наблюдается. Потери противник несет сейчас большие.