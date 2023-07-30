Путин сообщил о договоренности встречи с Эрдоганом после выборов в Турции Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам о договоренности встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после выборов в республике.

«Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу – посмотрим», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что Эрдоган приглашал его еще до выборов, но это посчитали нецелесообразным.

По словам президента, чтобы «никто не спекулировал» на теме визита в преддверии выборов в Турции, так как его могли бы воспринять как «какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс».

«Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», - заключил Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня. Он пояснил, что это не нефтехранилище, это газ.

Глава государства уточнил, что «наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной торговой площадки, это не место для хранения». По его словам, Турция стала транзитной страной для Европы.

Кроме того, Путин сообщил, что о телефонных переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они договорились на среду.