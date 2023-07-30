Путин заявил, что его выносливость связана с биологией и досталась от предков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на вопрос журналистов о своей выносливости заявил, что это биология, которая досталась от предков, пока все нормально получается.

«Это биология. От предков все достается. Нормально все получается, слава Богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно, не планирую», - сказал Путин.

Глава государства выразил надежду, что графика такой интенсивности в ближайшее время не будет.

Российский лидер отметил, что около 2:00 ночи завершил переговоры по Украине с главами африканских стран, а потом еще разговаривал с командирами подразделений, участвующих в СВО.

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в 8:30 утра в воскресенье, 30 июля, состоится парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Да, я знаю», - ответил Путин.

Как писал сайт KP.RU, еще в октябре 2018 года президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым посетили садовое хозяйство «Рассвет» в Ставропольском крае, где одна из работниц поинтересовалась секретом работоспособности президента.

«Да чего там работа, приехал - пообедал», - шуткой ответил Путин.

Глава государства продолжил уже без шуток, что «вообще лучший энергетик - общение с такими людьми как вы, которые работают и добиваются своего».

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге проходил саммит «Россия-Африка», в рамках которого президент России Владимир Путин провел большое количество встреч с главами различных стран Африки, обсуждал наиболее важные вопросы международной политики, в том числе и зерновую сделку и специальную военную операцию на Украине.