Кабмин РФ утвердил постановление об информационной госсистеме легкового такси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси, которая начнет действовать с 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными.

Как пояснили в пресс-службе правительства, с 1 сентября в каждом регионе страны будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.

«Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси», - отметили в кабмине.

В правительстве считают, что это повысит эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечит их прозрачность и законность.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий работу такси.

Закон дает право самозанятым гражданам получать разрешения для работы в такси, однако для этого потребуется ряд требований.

Согласно документу, нельзя работать при наличии неснятой или непогашенной судимости по тяжелым статьям, а также если водитель имеет более трех неоплаченных штрафов, или же если за последний год был лишен прав.

Кроме того, водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком. Соответствующие нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Закон вводит обязательства и для службы заказов такси, которая должна открыть филиал в регионе, если в сутки там заказывают более 4 тысяч машин. Эта норма вступит в силу с сентября 2025 года. Кроме того, они будут обязаны хранить данные о заказах на российской территории.