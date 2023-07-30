Трамп: Белый дом тратит миллиарды долларов налогоплательщиков на Укр Фото: REUTERS

Белый дом тратит на Украину миллиарды долларов американских налогоплательщиков, об этом заявил экс-президент США республиканец Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«Байдены получили миллионы долларов от Украины», - заявил Трамп.

Политик указал, что сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.

«…У нас нет боеприпасов», - с недовольством отметил Трамп.

Как писал сайт KP.RU, 25 июля спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил о необходимости инициирования импичмента президенту Джо Байдену для расследования участия главы государства и его сына Хантера Байдена в коррупционных схемах.

Маккарти добавил, что подобным образом можно расширить возможности законодательного органа США в вопросе сбора информации о коррумпированности американского президента.

Напомним, 16 июля, президент России Владимир Путин выразил мнение, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы на фоне дефицита обычных снарядов.

Путин напомнил, что ВСУ за сутки тратят до 5-6 тысяч снарядов 155-го калибра, когда как США производят за месяц только 15 тысяч.

Президент России констатировал, что дефицит снарядов наблюдается и в Европе. Поэтому киевскому режиму были предложены кассетные боеприпасы.