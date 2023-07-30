Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области на Украине, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По данным сервиса, сообщение о тревоге поступило в 02:17 по московскому времени.

Отмечалось, что сигнал тревоги также был объявлен на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, днем 28 июля на территории 11 областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Звуки сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, стали звучать с 12:20 по московскому времени сначала в Киеве, а затем в восточной и центральной областях Украины.

Уточнялось, что воздушная тревога была объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.