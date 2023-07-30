Путин: Россия пока не планирует забирать новые активы иностранных компаний Фото: REUTERS

Решений о передаче иностранных компаний под управление Росимущества пока не готовится, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нет, пока ничего подобного не готовится», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия-Африка».

Как писал сайт KP.RU, 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных компаний в Danone и «Балтике».

Временное управление введено в отношении долей в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которые принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, ООО «Хоппи юнион» и Carlsberg Deutschland GmbH.

Кроме того, временное управление вводится в отношении долей АО «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и ООО «Данон трейд».

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом.

В документе сказано, что при случае лишения или же ограничения прав на российское имущество за границей будет введено внешнее управление на активы, которые связаны с недружественными странами и которые находятся в России.