В подконтрольном Киеву городе Херсон прогремели взрыв Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву городе Херсон прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Херсон... сообщают о взрывах», - говорится в сообщении.

По данным официального ресурса по оповещению населения, в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

По данным сервиса по оповещению населения, сообщение о тревоге поступило в 02:17 по московскому времени.

17 июля украинские СМИ сообщали, что в городе Херсон произошли взрывы. Подробностей инцидента не приводилось.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.