Экс-разведчик США Риттер: Белый дом приказал Киеву завершить контрнаступление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обещания Киева выйти к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать при помощи западного оружия разбились о первую линию российской обороны, об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

Экс-разведчик напомнил, что в декабре 2022 года Залужный заявлял, что единственное, чего не хватает ВСУ - это западного оружия, получив которое они дойдут до Мелитополя, после тот обещал заставить Россию просить мира.

«И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают», - отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя.

«Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено...», - подытожил Риттер.

Как писал сайт KP.RU, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что после провала наступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов.

Как выразился эксперт, Украине нужно выбрать яд по своему усмотрению.

Киев соглашается на мир и принимает территориальные претензии России, но навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО.

В противном случае Украина продолжает борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения нации.

Эксперт отметил, что трагизм конфликта на Украине в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников.