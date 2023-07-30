Что произошло в ночь на 30 июля

Экс-разведчик США Риттер: Белый дом приказал Киеву завершить контрнаступление Фото: REUTERS

Обещания Киева выйти к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать при помощи западного оружия разбились о первую линию российской обороны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Эксперт подчеркнул, что «мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают». По его словам, ВСУ даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью, 30 июля, украинские беспилотные летательные аппараты атаковали две офисные башни в «Москва-Сити». Глава города отметил, что незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.

Президент России Владимир Путин заявил, что столкновения вооруженных сил России и США никто не хочет. При этом он отметил, что Россия готова к любому сценарию.

Решений о передаче иностранных компаний под управление Росимущества пока не готовится, сообщил президент России Владимир Путин.

В подконтрольном Киеву городе Херсон прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели». По данным официального ресурса по оповещению населения, в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

В результате стихийного бедствия в Марий Эл погибло шесть человек, всего пострадало 22 человека, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Владимир Путин заявил, что ВСУ уже потеряли 415 танков с начала так называемого «контрнаступления» 4 июня. Глава государства добавил, что уничтожено также тысяча триста с лишним боевых машин разного класса. Две трети техники - западного производства.