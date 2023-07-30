Трамп призвал ладить с Россией из-за большого количества ядерного оружия Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в штате Пенсильвания выступил с призывом наладить отношения с Москвой, у которой, по его словам, больше ядерного оружия, чем у Вашингтона, а также отметил, что он хорошо знает российского лидера Владимира Путина.

«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его, ладил с ним. Нет, ладить - это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше», - отметил экс-глава Белого дома.

Трамп также отметил, что США находятся в глупой и опасной ситуации из-за украинского конфликта, указав на то, что на данный момент американская администрация выделяет на помощь Украины в разы больше средств, чем Европа.

Напомним, Трамп заявил, что Украина должна получить от европейских стран около 100 млрд долларов, чтобы объем помощи стал сопоставим с тем, что предоставили США, отметив также, что Белый дом тратит миллиарды долларов налогоплательщиков на помощь Киеву.