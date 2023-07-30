Футбольные болельщики в Польше спровоцировали антиукраинский скандал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антиукраинские баннеры вызвали громкий скандал в ходе футбольного матча клуба «Шленск» из Вроцлава. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

В статье выразили возмущение из-за «безответственности» футбольных фанатов, которые вывесили на трибунах «нацеленные на украинцев» баннеры с надписями: «Украинцы убивали детей на Волыни» и «80 лет позорного молчания за Волынь», а также с призывом «остановить украинизацию Польши».

Фанаты клуба «Шленск» также вывесили транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес украинских националистов, а также их лидера Степана Бандеры.

Издание называет такие лозунги «вульгарными», отмечая, что они вредят Украине. В публикации призывают польскую футбольную лигу «немедленно отреагировать», наказав лица, которые несут ответственность «за компрометирующую ситуацию».

Напомним, это уже не первый подобный случай. Ранее фанаты «Шленска» проводили аналогичную акцию, вывесив баннер с надписью «Это не наша борьба» и перечеркнутый украинский тризубец. В результате футбольный клуб получил штраф в 15 тысяч злотых (около 340 тысяч рублей).